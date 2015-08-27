دراسة: سكان المناطق الساحلية والمسطحات الخضراء أقل عرضة للأرق

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إيلينوى الأمريكية أن البيئة المحيطة بالإنسان لها تأثير قوى على عادات نومه وجعله ينام بشكل أفضل والاستفادة منه بأقصى درجة وكما تقلل فرص إصابته بالأرق واضطرابات النوم.

وتابعت الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون بالمناطق الساحلية أو بجوار المسطحات الخضراء أو الغابات أو أشكال الطبيعة المختلفة غالباً ما يحققون أكبر استفادة من النوم، وتتعزز صحتهم بشكل ملحوظ، نظراً لارتباط النوم بإحداث العديد من الفوائد الصحية المثيرة.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Preventive Medicine "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

وقدم التقرير مجموعة من النصائح الهامة للحصول على نوم هادئ ومريح، وهى تشمل:

>1.ممارسة الرياضة بشكل منتظم فى الصباح أو بعد الظهر.

>2.لا تجعل نوم القيلولة يزيد تحت أى حال من الأحوال عن 20 دقيقة.

>3.احرص على أن يكون جو الغرفة منعشاً وبارداً قدر الإمكان.

>4.يجب أن تقوم بتدفئة قدميك ويديك.

>5. يجب أن يكون جهاز الحاسب الآلى والتليفزيون خارج غرفة نومك.

>6.لا تستخدم هاتفك إطلاقاً قبل النوم مباشرة.

>7.لا تجعل حيواناتك الأليفة تنام معك فى نفس الغرفة.

>8.حاول التفكير بشكل إيجابى قبل النوم وأطرد الأفكار السلبية واسترخى تماماً.

>9.واظب على اتباع هذه التعليمات لأطوال فترة ممكنة.