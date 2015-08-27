بالفيديو – تشيتشاريتو ينزلق وهو يهدر ركلة جزاء

أهدر خافيير هرنانديز مهاجم مانشستر يونايتد ركلة جزاء في مباراة كلوب بروج البلجيكي ضمن الجولة التمهيدية لدوري أبطال أوروبا.

يونايتد دك حصون كلوب بروج ذهابا بثلاثية وفي الإياب تقدم بنتيجة دفعت مدرب الفريق لويس فان جال لمنح تشيتشاريتو الفرصة لاسترداد الثقة.

فخافيير هرنانديز كان قد عاد إلى الملاعب الإنجليزية بعد انتهاء إعارته مع ريال مدريد دون أن يجدد النادي الملكي استمراره.

ويرغب فان جال في منح اللاعب الثقة ليصبح بديل واين روني في خط الهجوم خاصة بعد رحيل روبن فان بيرسي وعدم تمديد إعارة راداميل فالكاو.

اشترك اللاعب في الشوط الثاني من مباراة كلوب بروج ومانشستر متقدم برباعية، ولعب ركلة جزاء.

لكن تشيتشاريتو سقط أرضا وهو ينفذ ركلة جزاء وانزلق لتضيع كرته.

شاهد اللقطة: