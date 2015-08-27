بيلد: سيتي حسم صفقة دي بروين لصالحه بهذا المبلغ

بحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن مانشستر سيتي حسم سباق الحصول على توقيع صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين لصالحه.

وكان مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان قد أبديا اهتمامهما بنجم تشيلسي الأسبق الذي تعملق الموسم المنصرم مع فولفسبورج الألماني.

لكن مانشستر سيتي بحسب صحيفة بيلد ذات المصداقية العالية في ألمانيا فاز باللاعب مقابل ما يوازي 80 مليون يورو.

جاء فوز سيتي بالصفقة بعدما طلب اللاعب من فولفسبورج الرحيل، واختار سيتي دون سواه لتمثيله هذا الموسم.

وكان سيتي قد دعم صفوفه خلال الصيف بالتعاقد مع فابيان ديلف من أستون فيلا ورحيم ستيرلنج من ليفربول ونيكولاس أوتامندي نجم دفاع الأرجنتين من فالنسيا.

ويتقدم سيتي بثبات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق 3 انتصارات متتالية وحصد 9 نقاط بنسبة نجاح 100%.