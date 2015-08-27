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وزير الرى يشرف اليوم على حملة إزالة بنهر النيل فى كفر الشيخ

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وزير الرى يشرف اليوم على حملة إزالة بنهر النيل فى كفر الشيخ وزير الرى يشرف اليوم على حملة إزالة بنهر النيل فى كفر الشيخ
يقوم الدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، بجولة تفقدية فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، للإشراف على حملة إزالة بنهر النيل فرع رشيد بفوه والبحيرة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الرى، اجتماعاً مع الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، بمنطقة العاطفة، للتعرف على احتياجات المحافظتين من الوزارة، يعقبها جولة بالمشروعات الحالية التى يتم تنفيذها.
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