مدير عام حرس الحدود يثمن الدور البطولي للشهيد ثامر العنزي

نقل مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - وتعازي منسوبي حرس الحدود كافة لأسرة الشهيد الجندي ثامر بن ناير الأقرط العنزي وإلى ذويه - تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء - أحد أفراد حرس الحدود بمنطقة الجوف، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه ومهام عمله في الذود عن أمن حدود بلادنا الغالية في قطاع الحرث بمنطقة جازان.

جاء ذلك خلال زيارته مساء أمس لمنزل الشهيد العنزي بمدينة سكاكا يرافقه وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد آل قحاط، ومساعد قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني، وقائد حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية العميد علي بن محمد العسيري، وعدد من ضباط حرس الحدود.

وثمن اللواء البلوي عالياً الدور البطولي الذي قام به الشهيد وجميع زملائه في الحفاظ على أمن بلادنا الغالية من أيدي الحاقدين، مؤكدًا حرصهم على متابعة أبنائهم ومواساتهم والوقوف معهم جنبا إلى جنب، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه.

وعبر والد الشهيد وأقاربه من جانبهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لهذا الوطن.

سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

وكان وكيل إمارة منطقة الجوف للشؤون الأمنية عبدالرحمن بن نجم البادي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالعزيز بن أحمد الموسى، قد قدما واجب العزاء لوالد الشهيد وذويه صباح أمس، ودعوا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في منزلة الشهداء.