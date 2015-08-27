وزير البلديات يوقع عقود 11 مشروعاً بتكلفة 1.2 مليار ريال

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عقود 11 مشروعاً لصحة البيئة والتخلص من النفايات، بتكلفة بلغت 1,2 مليار ريال.

وشملت العقود الجديدة تنفيذ مشروع نقل النفايات من مدينة الدمام الأولى (شرق رأس تنورة) وبلغت قيمة العقد 474 مليون ريال، كما تم توقيع عقد مشروع جمع ونقل النفايات والتخلص منها في الخفجي بمبلغ 45 مليون ريال.

وفي الرياض وقع الوزير آل الشيخ عقد تأهيل مدفن النفايات بحي النور بلغت قيمته 49,4 مليون ريال، وعقد المكافحة الحشرية والوقاية الصحية بمدينة الرياض بقيمة 95,8 مليون ريال، إضافة إلى توقيع عقد نظافة الجنادرية بتكلفة مالية بلغت 39,7 مليون ريال.

فيما تم توقيع عقد المكافحة الشاملة للحشرات والقوارض بمحافظة جدة بقيمة بلغت 60 مليون ريال، وكذلك توقيع عقد التخلص من النفايات وردم المستنقعات والإصحاح البيئي بنجران بلغت قيمته 20,5 مليون ريال.

فيما وقع معاليه عقود مشروع جمع ونقل النفايات والتخلص منها شمال الطائف بقيمة بلغت 132,8 مليون ريال، وعقد لجمع ونقل النفايات والتخلص منها غرب المحافظة ذاتها بقيمة بلغت 128,1 مليون ريالاً، إضافة إلى توقيع عقد لجمع ونقل النفايات والتخلص منها شرق محافظة الطائف بقيمة 168,8 مليون ريالاً، إضافة إلى توقيع عقد تنفيذ دراسة رصد آفات الصحة العامة لكل من المنطقة الشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية بتكلفة قدرها 9,9 ملايين ريالاً.

وقد حرصت الوزارة على تحقيق أرقى معايير صحة البيئة والتخلص من النفايات لسلامة بيئة المناطق السكنية في مدن المملكة، وتقوم الوزارة بإعداد البرامج والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة النفايات البلدية الصلبة بكافة مكوناتها بدءاً من منتج هذه النفايات وانتهاء بمواقع دفنها والتخلص منها ومروراً بأعمال جمع وفرز وتدوير هذه النفايات، وتتم متابعة تطبيق هذه الأنظمة وتقييم مستوى أداء خدمة النظافة المقدمة وتحديد أوجه القصور في مجال إدارة النفايات البلدية في كافة مناطق المملكة والمشاركة في وضع الخطط التشغيلية والميدانية لتنفيذ خدمات النظافة مع الجهات التابعة للوزارة والإشراف عليها.