كلية الملك فهد الأمنية تستقبل 114 دارساً بالمعهد العالي

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية أول أمس منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية الملتحقين في برامج الدبلومات العليا ما بعد المرحلة الجامعية، وذلك بالمعهد العالي للدراسات الأمنية الذي يقدم عددا من برامج الدبلومات العليا في تخصصات أمنية فريدة ومتنوعة بهدف المساهمة في تقديم تعليم أمني راقٍ لما بعد المستوى الجامعي.

وبلغ عدد الملتحقين في برامج الدبلومات العليا 114 دارساً من مختلف قطاعات وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، وكذلك من رئاسة الحرس الملكي ووزارة الحرس الوطني والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العدل، ولأول مرة يكون من ضمن الملتحقين ببرامج الدبلومات العليا عدد من الدارسين من جمهورية اليمن الشقيقة.

ورحب مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالدارسين، متمنياً أن ترقى برامج الدبلومات العليا إلى طموح نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وأن تكون ملبية لاحتياج القطاعات الأمنية والعسكرية وكذلك الجهات المدنية ذات العلاقة بالمجال الأمني كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.

يذكر أن برامج الدبلومات العليا التي ينفذها المعهد العالي للدراسات الأمنية هي الدبلوم العالي في القيادة الإدارية، والدبلوم العالي في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والدبلوم العالي في السلامة والأمن الصناعي، والدبلوم العالي في إدارة الكوارث والأزمات الأمنية، والدبلوم العالي في التحقيق والأدلة الجنائية، والدبلوم العالي في نظم المعلومات الجغرافية الأمنية.