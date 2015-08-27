تعليم مكة ينفي ماتردد عن قصور في تجهيزات المدرسة الثالثة الابتدائية

مكة المكرمة - تركي السويهري

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ملابسات ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن مناشدة سكان بحرة بتدخل التعليم العاجل لحماية طالبات المدرسة الثالثة الابتدائية من موجة الحر وخطر الطلاء لجدران الفصول. وأصدرت الادارة بياناً ذكرت فيه أن " المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي وجه بتشكيل لجنة من الشؤون المدرسية لزيارة المدرسة والوقوف الميداني على حقيقة ما تم تداوله في موقع التواصل. وذكرت الإدارة ان اللجنة توصلت إلى أن المدرسة تميزت بالاستعداد الجديد والانطلاقة الجادة للعام الدراسي الجديد من حيث تهيئة المبنى المدرسي والنظافة وتوفير كافة الاحتياجات التعليمية والتربوية والصيانة الجيدة للتكييف في جميع الفصول. ولم يحدث إي عملية طلاء للفصول قبل بدء العام الدراسي وما حدث هو عبارة عن عملية جلي لنظافة للبلاط في الممرات وتم في اليوم الأول من شهر ذي القعدة ولا يوجد أي روائح لانبعاث مواد النظافة. وقامت المدرسة بتهيئة جميع ممرات الطوارئ وعدم وجود أي مواد تخزينية تعطل عمل هذه الممرات واهتمت بنظافة المعامل المدرسة وغرفة الأنشطة والتوعية الإسلامية. ونفذت المدرسة تعليمات الإدارة بإلغاء الطابور الصباحي لتفادي حرارة الجو في الفناء الخارجي حيث قامت المدرسة بإلغاء الاصطفاف الصباحي للطالبات والتواجد بشكل مستمر في الفصول المكيفة خلال الحصص الدراسية وأوقات الفسح.