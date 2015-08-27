أولياء أمور الطلبة والطالبات بنجران: أبناؤنا لم يستلموا الكتب.. وتغيير برنامج التسجيل أربكنا

أبدى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات في منطقة نجران تذمرهم من عدم الانطلاق الفعلي للعام الدراسي 1436 – 1437ه الذي انطلق في مناطق ومحافظات المملكة الأحد الماضي إضافة إلى عدم تمكن الكثير منهم لاستلام كتب أبنائهم الدراسية وكذلك تغيير برنامج التسجيل الالكتروني.

ويقول المواطن ناصر اليامي إنه من يوم الأحد الماضي وهو يقوم بمراجعة إدارة التعليم بالمنطقة وكذلك المستودعات التابعة لها إضافة إلى المدارس التي يلتحق بها أبناؤه بهدف استلام الكتب الدراسية لهم ولكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل وإلى الان لم يتمكن من استلام الكتب.

وأضاف المواطن علي ال عامر أن تغيير البرامج الإلكترونية التي من خلالها يتم تسجيل الطلاب والطالبات قد سبب لهم إرباكا فبعد أن قاموا بتسجيل أبنائهم في برنامج "عين" الذي أعلنته إدارة تعليم نجران قامت الإدارة بإلغاء التسجيل في ذلك البرنامج وإشعارهم بالتسجيل في برنامج "كلاسيو" مشيراً أنه حتى لم يتم إرسال كلمة المرور الخاصة بالطلاب أو الطالبات.

ونوه المواطن حمد الصقري أن بث القنوات التعليمية على قمر عربسات تسبب في تزاحم أولياء الأمور على محلات بيع الأطباق الفضائية "الدش" لشراء الطبق الخاص بقمر عربسات مما أدى إلى استغلال أصحاب تلك المحلات وكذلك اليد العاملة ورفع أسعار التركيب والبرمجة.

من جهة أخرى يشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مطالبة المغردين من وزير التعليم في إيجاد حلول بديلة غير التعلم عن بعد تتناسب مع الاوضاع الراهنة التي تعيشها منطقة نجران.

فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بتطبيق الدوام المسائي لأبنائهم الطلاب والطالبات.

فيما وجه البعض الانتقادات لآلية التعلم عن بعد مقدمين حكم "الفشل" في تطبيقه وعدم الاستفادة منه وكذلك عدم تجهيز البنية التحتية لذلك المشروع.

وتساءل آخرون عن مصير أبنائهم الذين يتلقون تعليما في مدارس التربية الخاصة لأن وزارة التعليم وإدارة تعليم نجران لم تشيرا نهائياً للبدائل التعليمية لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

وفي اتصال هاتفي مع "الرياض" أكد مشرف الإعلام التربوي بإدارة تعليم نجران صالح ال صوان أنه منذ بدء العام الدراسي يوم الأحد الماضي فتحت إدارة تعليم ستة بدائل اختيارية في المدارس غير الآمنة بمنطقة نجران فيما قامت الجهة المختصة في إدارة التعلم بتدريب المعلمين والمعلمات عبر برنامج "كلاسيرا" مشيراً إلى أن يوم الأحد المقبل، ستكون البداية الفعلية لتلقي الطلاب والطالبات دروسهم العلمية منوهاً بتفعيل ربط مدارس نجران بمدارس الرياض الأهلية عبر برنامج المدارس الذكي.