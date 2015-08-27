ورشة عمل لتبرئة دعوة «محمد بن عبدالوهاب» من منتحليها المتطرفين

يرعى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ الاسبوع المقبل، حفل افتتاح وأعمال ورشة العمل التي تنظمها الوزارة عن: التأصيل العلمي والعملي لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، التي تعقد بمقر الوزارة بالرياض.

وقال كيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد د. توفيق بن عبدالعزيز السديري، إن الورشة تسعى إلى التعريف بالدعوة وبيان أصولها، والمنهج الوسطي الذي سارت عليه؛ ليستفيد منها العلماء والدعاة في تعليمهم ودعوتهم، ويستفيد عامة الناس في معرفة دينهم الصافي، وتصحيح ممارساتهم، وأيضا ليعرف الناس براءة هذه الدعوة من الجماعات الغالية التي تنتحلها زورا، ومن التّهم التي ألصقت بها افتراء وظلما.

ولفت إلى مشاركة عدد كبير من الأكاديميين والمختصين والمهتمين في أنحاء المملكة لدراسة دعوة الإمام المجدد، والخروج بتوصيات تدعم العمل الدعوي وتطويره في ظل الأوضاع الراهنة.