أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمريض السكر .. الأنسولين المخلوط يقلل مضاعفات ارتفاع السكر بعد الأكل

Google+ Print
لمريض السكر .. الأنسولين المخلوط يقلل مضاعفات ارتفاع السكر بعد الأكل لمريض السكر .. الأنسولين المخلوط يقلل مضاعفات ارتفاع السكر بعد الأكل
أكدت الدكتورة هالة على جمال الدين، أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى، خلال مؤتمر الملتقى العربى للسكر الذى اختتمت أعماله مؤخرًا بالقاهرة، أن معظم الوجبات المصرية تحتوى على نسبة عالية من النشويات بالرغم من التنبيه على المرضى بتقليل تناول هذه الأطعمة والتى تحتوى على نسبة عالية من النشويات.

وقالت إن فترة تناول الطعام تمثل نصف اليوم على احتساب أن كل وجبة تظل لمدة 4 ساعات وارتفاع السكر بعد الأكل بساعتين يؤدى إلى مضاعفات كثيرة سواء على الشرايين والأوردة الدقيقة والرئيسية ما يؤدى إلى تصلب هذه الشرايين موضحة أن هذا التصلب يصيب الشرايين التاجية وشرايين المخ ما يؤدى إلى دخول نسبة كبيرة إلى المستشفيات من مرضى السكر وإذا قلت هذه النسبة من خلال ضبط معدل سكر الدم بعد الأكل بساعتين سوف يوفر مصاريف كثيرة ناتجة عن حدوث مضاعفات لمريض السكر .

وأشارت الدكتورة هالة إلى أن الدراسات أثبتت أن استعمال الأنسولين المخلوط "متوسط وقصير المفعول" الذى يتم مزجه واقتصار الحقن على حقنة واحدة فى اليوم مقارنة بنظام تعدد الحقن بطويل المفعول مرة وقصير المفعول قبل كل وجبة ثبت نجاح الإنسولين المخلوط فى تحسين مستوى السكر والهيموجلوبين التراكمى ويمنع حدوث نقص السكر فى الدم وزيادة الوزن بما يتساوى مع نظام الحقن المتكرر على مدار اليوم لذلك يفضل استعماله لهذه المميزات فيمكن استعماله مرة أو مرتين فى اليوم وبنوع قلم واحد.

وأكدت أن مشابهات الأنسولين المخلوط يحتوى على نسبة أكثر من الأنسولين قصير المفعول وهذا الأنسولين يعتبر مناسب للعادات المصرية بالنسب للغذاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365