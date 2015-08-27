سعيد الطاير: الإماراتية حققت إنجازات نوعية في جميع المجالات

أوضح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أنه انسجاما مع إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «يوم المرأة الإماراتية» وإيماناً منا بضرورة تعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، ورؤية إمارة دبي في خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضعنا رؤيةً مؤسسيةً واضحة لدعم وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز تواجدها في القطاع الحكومي بالإضافة إلى تفعيل دورها في تطوير الأداء المؤسسي.

وباتت تجربة الدولة في مجال تمكين المرأة ومرحلة ما بعد التمكين، نموذجاً عالمياً، ليس فقط لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية في المجالات كافة وإنما للتطور المستمر في الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع الإماراتي بما ينعكس إيجاباً على أدائها في تحقيق أفضل النتائج.

وفي إطار تحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، تؤدّي الهيئة دوراً محورياً فاعلاً في مجال تمكين المرأة العاملة، حيث أنشئت اللجنة النسائية في عام 2010 لتوفير بيئة العمل الإيجابية المثالية والمحفزة التي تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين الحياة العملية والعائلية، كما نولي أهمية قصوى من خلال انجازنا في الهيئة للعديد من الخطوات الفعالة التي ساهمت في تمكين الموظفات وتعزيز شعورهن بالرضا والسعادة وترسيخ بيئة عمل محفزة.