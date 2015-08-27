الاتحاد النسائي ينظم «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب»

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمجلس الأمومة والطفولة ينظم الاتحاد النسائي العام في أبوظبي وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ملتقى يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب» يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد النسائي.

ويتضمن الملتقى الذي تديره الإعلامية ندى الشيباني كلمة للاتحاد النسائي إضافة إلى عرض عدد من المحاور منها محور المرأة الإماراتية تمكين وريادة في مسيرة التنمية المستدامة تقدمها الدكتورة فاطمة الشامسي من جامعة السوربون، وكما يتضمن محور المرأة الإماراتية في المجال العسكري تقدمه الرائد مهندس طيار لطيفة محمد الزيدي من القيادة العامة للقوات المسلحة ومحور جهود تعزيز دور المرأة في المجال العسكري تقدمه الرائد مهندس طيار لطيفة محمد الزيدي من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتعرض الرائد آمنه البلوشي رئيس جمعية الشرطة النسائية الإماراتية خلال الملتقى جهود تعزيز دور وزارة الداخلية في دعم المرأة الإماراتية، كما يتضمن الملتقى محور المرأة في الخدمة الوطنية الذي تقدمه الملازم أول أسماء الملا قائد فصيل تدريب بمدرسة خولة بنت الأزور من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياط.