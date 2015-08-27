أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الاتحاد النسائي ينظم «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب»

Google+ Print
الاتحاد النسائي ينظم «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب» الاتحاد النسائي ينظم «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب»

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمجلس الأمومة والطفولة ينظم الاتحاد النسائي العام في أبوظبي وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ملتقى يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب» يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد النسائي.

ويتضمن الملتقى الذي تديره الإعلامية ندى الشيباني كلمة للاتحاد النسائي إضافة إلى عرض عدد من المحاور منها محور المرأة الإماراتية تمكين وريادة في مسيرة التنمية المستدامة تقدمها الدكتورة فاطمة الشامسي من جامعة السوربون، وكما يتضمن محور المرأة الإماراتية في المجال العسكري تقدمه الرائد مهندس طيار لطيفة محمد الزيدي من القيادة العامة للقوات المسلحة ومحور جهود تعزيز دور المرأة في المجال العسكري تقدمه الرائد مهندس طيار لطيفة محمد الزيدي من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتعرض الرائد آمنه البلوشي رئيس جمعية الشرطة النسائية الإماراتية خلال الملتقى جهود تعزيز دور وزارة الداخلية في دعم المرأة الإماراتية، كما يتضمن الملتقى محور المرأة في الخدمة الوطنية الذي تقدمه الملازم أول أسماء الملا قائد فصيل تدريب بمدرسة خولة بنت الأزور من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية