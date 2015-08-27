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استجابة لليوم السابع.. المالية توفر حوافز العاملين بالثروة السمكية بسيناء

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استجابة لليوم السابع.. المالية توفر حوافز العاملين بالثروة السمكية بسيناء استجابة لليوم السابع.. المالية توفر حوافز العاملين بالثروة السمكية بسيناء
فى استجابة سريعة لما نشر بـ"اليوم السابع" حول مطلب 1000 موظف وهم العاملون بهيئة الثروة السمكية بشمال سيناء أن يشملهم قرار رئيس الوزراء الخاص بصرف حوافز بنسبة 150% لكل المصالح الحكومية بشمال سيناء، قررت وزارة المالية صرف الحوافز وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وكان العاملون بهيئة الثروة السمكية قد أكدوا لـ"اليوم السابع" أنهم محرمون من صرف هذا الحافز دونا عن كافة المصالح الحكومية بشمال سيناء التى صرفت بالفعل حافزها ابتداء من الشهر الجارى موضحين أن عددهم نحو 1000 موظف بينهم ٢٥٠ يعملون بالإدارة البحرية لتشغيل الكراكات ببحيرة البردويل و600 آخرين يعملون بمناطق متفرقة بالبحيرة بينهم مهندسون زراعيون وفنيو مراسى ودوريات بالبحيرة، وعاملون بمكاتب المصايد بالعريش وبير العبد ورمانة، وعددهم أكثر من ٣٠٠ موظف، إلى موظفى الإدارة البحرية وعددهم ٥٠ موظفا والباقى موزعين فى بواغيز البحيرة رقم 1 و2.


>- موظفو بحيرة البردويل يطالبون "محلب" بتطبيق قراره بصرف الـ150% عليهم

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