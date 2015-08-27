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إقامة محطة كهرباء جديدة لخدمة أهالى "سيوة" بقدرة 4 ميجا وات

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إقامة محطة كهرباء جديدة لخدمة أهالى "سيوة" بقدرة 4 ميجا وات إقامة محطة كهرباء جديدة لخدمة أهالى "سيوة" بقدرة 4 ميجا وات
أعلن المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، والعضو المنتدب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على تدبير تمويل مشترك بين المحافظة وشركة الكهرباء لإقامة محطة توليد جديدة بقدرة 4 ميجا وات بواحة سيوة، لمجابهة أحمال الصيف القادم والمشروعات الاستثمارية الواعدة بواحة سيوة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة والعضو المنتدب بالدور الرائع الذى يقوم به اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تذليل كل العقبات التى تواجه الشركة بالمحافظة .

وأوضح أن محطة كهرباء سيوة، التى تم افتتاحها مؤخرًا، والتى تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات نهاراً بالتكامل مع وحدات الديزل القائمة، ساهمت وبشكل كبير فى تغطية احتياجات أكثر من 90% لأهالى "سيوة" من الطاقة الكهربائية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إنشاء العديد من المشروعات الكبرى، فضلاً عن توفير فرص عمل لتشغيل الأيدى العاملة بها مع توفير مصدر دخل للعديد من الأسر، والنهوض بالواحة سياحيًا وتنمويًا .

وأكد رئيس شركة كهرباء البحيرة والعضو المنتدب، أن الشركة تقوم الآن بخدمة أكثر من 2 مليون و 700 ألف مشترك بنطاق 4 محافظات، وهى البحيرة ومطروح والمنوفية والإسكندرية، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى من الشركة هو تطبيق رسالة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير الكهرباء التى تتطلبها التنمية الشاملة للدولة من مصادرها التقليدية وغير التقليدية على أسس اقتصادية، وفقًا للمعايير العالمية، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووزير الكهرباء، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء .


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