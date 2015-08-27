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مصدر بـ"الكهرباء":بدء إنشاء المدرسة الثانوية الفنية النووية بـ"الضبعة"

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مصدر بـ"الكهرباء":بدء إنشاء المدرسة الثانوية الفنية النووية بـ"الضبعة" مصدر بـ"الكهرباء":بدء إنشاء المدرسة الثانوية الفنية النووية بـ"الضبعة"
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم البدء فى أعمال الإنشاءات الخاصة بالمدرسة الثانوية الفنية النووية، المقرر إنشاؤها بمنطقة الضبعة بجوار المحطة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد مرور شهر من توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والتعليم الفنى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال 6 أشهر، لافتاً إلى أن المدرسة سيتم افتتاحها العام الدراسى الجديد لتخريج جيل جديد على دراية بتكنولوجيا الطاقة النووية.

وأشار المصدر إلى أن البرتوكول يتضمن إنشاء مقرات للإقامة للطلاب والمعلمين لخدمة المناطق المجاورة للضبعة أيضًا، مشيرًا إلى أن الدراسة ستشمل المناهج الفنية الأساسية خلال الثلاث سنوات الأولى، ثم يتم تدريس مناهج الطاقة النووية فى السنتين الأخيرتين.

وأضاف المصدر، أن التدريب المهنى للطلاب سوف يتم خلال فترة الصيف، موضحًا أنه سوف يتم توفير منح لخريجى المدرسة لاستكمال دراستهم بالخارج، وكذلك منح تدريبية للمعلمين بالخارج.

الجدير بالذكر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم الفنى والتدريب، ووزارة الكهرباء والطاقة لإنشاء المدرسة الثانوية الفنية النووية بمنطقة الضبعة نظام الخمس سنوات، لتخريج فنيين على أعلى مستوى بمجال الطاقة النووية.


>مصدر بـ"الكهرباء": توقيع عقد محطة "الضبعة" النووية مع روسيا آخر أغسطس

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