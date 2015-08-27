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اليوم..دائرة الإرهاب بالشرقية تصدر حكمها على 12 عضوا بـ"خلية داعش"

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اليوم..دائرة الإرهاب بالشرقية تصدر حكمها على 12 عضوا بـ"خلية داعش" اليوم..دائرة الإرهاب بالشرقية تصدر حكمها على 12 عضوا بـ"خلية داعش"
تصدر دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس برئاسة المستشار صلاح حريز، اليوم الخميس، رئيس المحكمة حكمها على 12 من أعضاء خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، والتى يتزعمها المتهم "خالد م"، وذلك فى الجناية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح.

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب، قد أحالت 12 من أفراد الخلية العنقودية التى كونها "خالد م"، وتعد أول خلية تضبط بمصر على اتصال بداعش، إلى دائرة إرهاب الشرقية ومحبوس منهم 6.

وبدأت الواقعة عندما توافرت معلومات لدى جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، عن قيام "خالد م" 37 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بتكوين خلية عنقودية على اتصال بتنظيم داعش بالخارج.

وأوضحت المعلومات أن المتهم من أصحاب الفكر التكفيرى وبدأ فى ممارسته بالمرحلة الإعدادية وكان على علاقة قوية بأحد المشايخ المتشددين بمنيا القمح، وكان يصحبه معه إلى مسجد الصحابة بالمدينة وأنه هرب من السجن فى أحداث ثورة 25 يناير، ثم تم القبض عليه، وسبق اعتقاله 48 مرة فى الفترة من 1997 وحتى عام 2005، ومتهم فى تفجيرات حى الحسين وأن والده توفى خلال فترة حبسه، وأنه على علاقة بعضو قيادى بتنظيم القاعدة بالخارج، حيث يقوم بتجميع المعلومات له عن نوعية السلاح والمعدات المستخدمة فى ، مقابل قيام تنظيم القاعدة بمده بالمال.


>- نيابة جنوب الزقازيق تجدد حبس خلية على اتصال بـ"داعش" 15 يوماً

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مصر 365

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