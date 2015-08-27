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ولي ولي العهد بحث مع الرئيس اليمني عمليات تحرير المدن والمساعدات الإغاثية

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ولي ولي العهد بحث مع الرئيس اليمني عمليات تحرير المدن والمساعدات الإغاثية ولي ولي العهد بحث مع الرئيس اليمني عمليات تحرير المدن والمساعدات الإغاثية

    تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث في اليمن الشقيق وجهود التحالف لدعم الشرعية بمرحلة إعادة الأمل الذي تقوده المملكة العربية .

كما تم خلال الاتصال بحث آخر التطورات للعمليات العسكرية لتحرير المدن اليمنية كافة من المتمردين على الشرعية والداعمين لهم، بالإضافة إلى تعزيز المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء في الجمهورية اليمنية.

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