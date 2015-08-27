اعتراض صاروخ «سكود» بقطاع جازان وتدمير منصة الإطلاق داخل اليمن

جازان - عادل الزائري

أعلنت القوات المسلحة في بيان لها اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا امس الأربعاء صاروخا بالستيا من نوع سكود بقطاع جازان؛ إذ تم اعتراضه وتدميره بدون أي أضرار ولله الحمد، وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية. وتمتلك قوات الدفاع الجوي السعودي أحدث الأجهزة لرصد أي تجاوز للأجواء او الحدود السعودية ويعمل بها كفاءات مدربة على أعلى مستوى وهي قادرة على ردع أي اعتداء أو تجاوز في أسرع وقت.