أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اعتراض صاروخ «سكود» بقطاع جازان وتدمير منصة الإطلاق داخل اليمن

Google+ Print
اعتراض صاروخ «سكود» بقطاع جازان وتدمير منصة الإطلاق داخل اليمن اعتراض صاروخ «سكود» بقطاع جازان وتدمير منصة الإطلاق داخل اليمن
148123087826.jpg

قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ ودمرته في الجو

جازان - عادل الزائري

    أعلنت القوات المسلحة في بيان لها اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا امس الأربعاء صاروخا بالستيا من نوع سكود بقطاع جازان؛ إذ تم اعتراضه وتدميره بدون أي أضرار ولله الحمد، وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية. وتمتلك قوات الدفاع الجوي السعودي أحدث الأجهزة لرصد أي تجاوز للأجواء او الحدود ويعمل بها كفاءات مدربة على أعلى مستوى وهي قادرة على ردع أي اعتداء أو تجاوز في أسرع وقت.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات