هادي يشكر لخادم الحرمين مكرمته بتصحيح أوضاع اليمنيين

تسلم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أخيه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

القائم بأعمال السفارة اليمنية: المواقف العظيمة للمملكة راسخة في أذهان ووجدان الشعب اليمني

وقام بتسليم الرسالة رئيس وفد الحكومة الشرعية اليمنية وزير الداخلية اللواء ركن عبده الحذيفي خلال استقبال سموه له ولأعضاء الوفد في مقر وزارة الداخلية بالرياض مساء أمس.

وتضمنت الرسالة الشكر والامتنان على الأمر الملكي الذي أثمر عن تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير مشروع وذلك بمنحهم بطاقة زائر والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم في بادرة انتفت الحاجة معها إلى إقامة مخيمات لاجئين للإخوة اليمنيين على أراضي المملكة، وكذلك تكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الإغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية وتشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة انشاؤها في اليمن بكامل طاقتها وكذا المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية حيث تتم معالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة.

ونصت رسالة فخامة الرئيس اليمني على أن هذه المكرمة الملكية تضاف إلى سجل المملكة الناصع في تقديم العون والمساندة لليمن حكومة وشعباً خلال مختلف المراحل التي شهدتها علاقات البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن هذه اللفتة الكريمة تأتي في إطار عملية إعادة الأمل للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

من جانبه أكد القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية لدى المملكة السفير زين القعيطي أن هذه المواقف العظيمة للمملكة راسخة في أذهان ووجدان الشعب اليمني في الحاضر ومحفورة في ذاكرة أجيال المستقبل.

وضم وفد الحكومة الشرعية اليمنية كلا من معالي وزير المغتربين الأستاذ علوي بافقيه ووكيل وزارة الخارجية السفير أوسان العود ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد الرملي والقائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية لدى المملكة السفير زين القعيطي والقنصل العام اليمني في جدة السفير علي العياشي.

حضر الاستقبال معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان ومعالي مساعد وزير المالية الأستاذ محمد بن حمود المزيد ومعالي مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية الأستاذ عبدالله الحماد ومدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى وعدد من أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحملة التصحيحية لأوضاع الاشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة بطريقة غير مشروعة.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - قد عقد اجتماعا في وقت سابق أمس مع أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحملة التصحيحية لأوضاع الاشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة بطريقة غير مشروعة برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية.

واطلع سموه خلال الاجتماع على التقرير الخاص بأعمال وإنجازات الحملة، ووجه - حفظه الله - باستكمال اللجنة لمهمتها.