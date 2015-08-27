بدء تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة قناة السويس اليوم الخميس

يبدأ اليوم الخميس مكتب تنسيق جامعة قناة السويس استقبال طلاب المرحلة الثالثة ويستمر قبول اوراق الطلاب حتى السبت المقبل، بعد إعلان وزارة التعليم العالى فتح باب تسجيل الرغبات أمام بقية الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2015، بدء المرحلة الثالثة بحد أدنى 50% وذلك تحت الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والاستاذ الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على مكتب التنسيق.

وقال إبراهيم عبدالرحمن مدير إعلام جامعة القناة أن وزارة التعليم العالى أعلنت فى بيانٍ لها، إن الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بهذه المرحلة 205 درجات بنسبة 50% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 62544، وحد أدنى للشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50% فأكثر وعدد طلابها 29243 بإجمالى عدد طلاب المرحلة 91787 طالبا وطالبة.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الوزارة قررت فتح الموقع لاستقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة، اعتباراً من الخميس حيث أن الموقع الإلكترونى سيفتح لتسجيل الرغبات على مدار اليوم، خلال الفترة المحددة، كما يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عن طريق معامل الحاسب الآلى بالجامعات المختلفة طوال أيام المرحلة، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً عن طريق الحاسب