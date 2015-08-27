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بان كى مون يرحب بقرار رئيس جنوب السودان توقيع اتفاق سلام مع المتمردين

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بان كى مون يرحب بقرار رئيس جنوب السودان توقيع اتفاق سلام مع المتمردين بان كى مون يرحب بقرار رئيس جنوب السودان توقيع اتفاق سلام مع المتمردين
رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بتوقيع رئيس جنوب السودان سلفا كير أمس الأربعاء على اتفاق سلام وافق عليه من قبل زعيم المتمردين رياك مشار فى محاولة لإنهاء الصراع العسكرى المستمر منذ 20 شهرا.

ووصف بان الاتفاق بأنه "خطوة مهمة للغاية و ضرورية" لإنهاء الصراع، وفقا لبيان صدر عن مكتب الأمين العام.

وقال بان إن الطريق المستقبلى سيكون صعبا، داعيا طرفى النزاع فى جنوب السودان إلى تنفيذ الاتفاق، مضيفا أنه سيدعو إلى اجتماع مع القادة الدوليين لبحث القضية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر.

وينص الاتفاق على تقاسم مؤقت للسلطة وترتيبات أمنية لإنهاء القتال الذى أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد أكثر من2.2 مليون شخص.

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مصر 365