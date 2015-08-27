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غارة جوية إسرائيلية تستهدف حماس رداً على هجوم صاروخى

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غارة جوية إسرائيلية تستهدف حماس رداً على هجوم صاروخى غارة جوية إسرائيلية تستهدف حماس رداً على هجوم صاروخى
قال الجيش الإسرائيلى إن إسرائيل شنت غارة جوية على منشأة تابعة لحركة حماس اليوم الخميس ردا على اطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وأضاف الجيش فى بيان أن الهجوم الصاروخى على جنوب إسرائيل خلال الليل لم يتسبب فى وقوع اصابات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات أو خسائر فى الأرواح فى القطاع بعد أن قال الجيش الإسرائيلى ان طائرات حربية قصفت مصنعا للأسلحة تابع لحركة حماس التى تحكم قطاع غزة.

وأعلنت جماعات سلفية جهادية تدعم دعوات تنظيم القاعدة للجهاد العالمى مسؤوليتها عن معظم الهجمات الصاروخية التى وقعت على إسرائيل من قطاع غزة منذ نهاية حرب استمرت 50 يوما قبل عام.

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مصر 365