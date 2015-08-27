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غرفة تجارة الوادى الجديد: إرجاء تنظيم معارض اليوم الواحد لحين رد المحافظة

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غرفة تجارة الوادى الجديد: إرجاء تنظيم معارض اليوم الواحد لحين رد المحافظة غرفة تجارة الوادى الجديد: إرجاء تنظيم معارض اليوم الواحد لحين رد المحافظة
قال المهندس وحيد دويدار رئيس الغرفة التجارية بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الغرفة التجارية قررت إرجاء تنظيم معارض اليوم الواحد بمراكز المحافظة، حيث إنها لم تلق أية ردود من ديوان عام المحافظة بشأن التنسيق لإقامتها بهدف تنشيط حركة مبيعات التمور والمنتجات اليدوية.

وقال إنه تم مخاطبة الغرفة للمحافظة أكثر من مرة دون رد، مؤكدا على أن هذا التجاهل قد سبب فتورا فى حماس الغرفة التجارية من أجل تدعيم حركة تسويق التمور والمنتجات البيئية من خلال معارض اليوم الواحد، التى كان مقررا أن يتم تنظيمها كل يوم خميس أسبوعيا.

وأضاف دويدار أن قيام المحافظة بإسناد تنظيم المعارض إلى فرع هيئة تنشيط السياحة بهدف تحقيق الأرباح فقط هو إجراء يحتاج إلى المراجعة، حيث إن الغرفة التجارية هى المنوط بها تنظيم تلك المعارض والإشراف عليها بصفة عامة لما لديها من الخبرة الكافية فى تحقيق الأرباح ودعم المواطن والتاجر بما يحقق التوازن التجارى فى السوق الواحاتى، وهو ما سبب استياء مجلس إدارة الغرفة التجارية على الرغم من أخطار الغرفة لمحافظ الوادى الجديد بشأن تنظيم تلك المعارض بصفة رسمية دون ورود أية إفادة بهذا الشأن حتى الآن.

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مصر 365