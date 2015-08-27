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تدشين حملة للنظافة بدمنهور لتوزيع 1000 صندوق قمامة بالشوارع

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تدشين حملة للنظافة بدمنهور لتوزيع 1000 صندوق قمامة بالشوارع تدشين حملة للنظافة بدمنهور لتوزيع 1000 صندوق قمامة بالشوارع

>دشن عدد من شباب مدينة دمنهور بالبحيرة حملة جماهيرية جديدة للنظافة بعنوان، مدينة جميلة، بهدف تنظيف وتجميل كل ميادين وشوارع المدينة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، والعقيد حسن مغازى المستشار العسكرى للمحافظة وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور.

وقال طارق الجمال، منسق الحملة إن هدف هذه المبادرة هو العمل على نظافة مدينة دمنهور بأكملها وليس الاهتمام بالمناطق والميادين الرئيسية فقط.

وأضاف أنه من المستهدف جمع 1000 صندوق قمامة يتم التبرع بها لتوزيعها على الشوراع المختلفة، وبعدها يتم انطلاق فعاليات جديدة للتشجير والتجميل بشكل يليق بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

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مصر 365