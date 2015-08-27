بالصور.. محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بمناسبة مولد مار جرجس

احتفل دير مار جرجس بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بعيده مساء أمس الأربعاء، بحضور حسام الدين أمام محافظ الدقهلية، الذى قدم التهنئة لكل من نيافة الأنبا يشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، ونيافه الأنبا داورد مطران المنصورة وتوابعها، ونيافه الأنبا صليب مطران ميت غمر وتوابعها والأب مكارى راعى دير القديس مار جرجس.

ورافق المحافظ عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم وكيل وزارة الأوقاف، واللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، واللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، والعميد نبيل عبد العظيم مدير إدارة المرور.

وقدم المحافظ التهنئة للأخوة الأقباط قائلاً خلال الاحتفال، إن "الأقباط والمسلمين هم نسيج وطنى واحد ولا يوجد فرق بين مسلم ومسيحى"، مشيرًا إلى أهمية مصر والدور الذى تلعبه فى المنطقة، مشيدًا بنتائج زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المثمرة وفائدتها على المحافظة الدقهلية، وتحريك عدد من المشروعات المتوقفة منذ فترة.



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