شعبة المخابز بأسيوط تطالب بصرف ٥٠ مليون جنيه مديونية لدى وزارة التموين

طالب سيد محمد سيد رئيس شعبة المخابز بأسيوط الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة صرف المديونية المستحقة لمخابز أسيوط لدى هيئة السلع التموينية ومطاحن مصر الوسطى والوزارة، والتى بلغت منذ مايو ٢٠١٤ وحتى يونيو الماضى أكثر من ٥٠ مليون جنيه قيمة فروق الإنتاج.

وأشار إلى أن جميع محافظات الجمهورية صرفت هذه المستحقات لها، ما عدا أسيوط والفيوم، رغم وعود المسئولين قبل تطبيق منظومة الخبز الجديدة بصرفها.

وأضاف رئيس شعبة المخابز، أن حالة احتقان شديدة لدى أصحاب المخابز التى يبلغ عددها ١٤٠٠ مخبز، لحاجتهم لهذه المستحقات لسداد ديونهم لأنهم مهددين بالسجن، منوهًا أن الشعبة تقدمت بعدة مطالب لوزارة التموين منذ عدة أشهر، ولم يستجب أحد لتلك المطالب حتى الآن.