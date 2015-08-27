جامعة أسيوط تعلن بدء الكشف الطبى على طلابها الجدد بدءًا من 2 سبتمبر

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على تحديد مواعيد الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لها، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأربعاء القادم 2/9، وذلك لطلاب كليتى الطب، وطب الأسنان، ويوم الخميس 3/9 لطلاب كلية الصيدلة، ويوم الأحد 6/9 لطلاب كلية الهندسة، بينما يوم الاثنين 7/9 لكليتى الحاسبات والمعلومات، والطب البيطرى.

كما تم تحديد موعد الكشف الطبى لكلية التجارة يوم الثلاثاء 8/9، أما كليتى العلوم والتربية النوعية، فتم تحديد يوم الأربعاء 9/9، ويوم الخميس 10/9 كليتى الخدمة الاجتماعية، والآداب، ويوم الأحد 13/9 كلية الحقوق، ويوم الاثنين 14/9 فيتضمن طلاب كلية التربية بأسيوط (شعبة عامة)، أما الثلاثاء 15/9 لباقى شعب كلية التربية بأسيوط، وكليتى الزراعة والتمريض والمعهد الفنى الصحى، فتم تحديد يوم الأربعاء 16/9، ويوم الخميس 17/9 فلطلاب كلية التربية الرياضية ومعهد السكر.

وأضاف، أنه تم تخصيص يوم الأحد 20 سبتمبر، للكشف الطبى على المتخلفين عن المواعيد السابقة من جميع الكليات، على أن يجرى الكشف الطبى لطلاب كليات الجامعة بأسيوط بمبنى الإدارة الطبية.

وبالنسبة لفرع الجامعة بالوادى الجديد، فقد أوضح أنه تم تحديد يوم الاثنين 14/9 لطلاب كليتى الطب البيطرى والشعبة العامة بالتربية، ويوم الثلاثاء 15/9 لكليات الآداب والتمريض والزراعة، وذلك بمبنى الكلية بالوادى الجديد.