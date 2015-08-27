زوجة لمحكمة الأسرة: جوزى كان بيخرجنى فى نص الليل من غير هدوم بأوامر الجن

"لم تكن تتوقع أن العريس المثالى المتعلم والمثقف الذى اختاره أهلها لها سيكون بهذه العقلية المتخلفة ويتسبب فى ضياع مستقبلهم بعد الزواج ويعذبها بسبب خوفه من الجن والعالم السفلى وينصاع للأمور المزعومة لهم، ويطلب منها أن تترك المنزل فى منتصف الليل بدون ملابس لإرضائهم وإذا رفضت وامتنعت يهددها بالقتل.

تلك مأساة الزوجة "هدية.ف" أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، والتى تستغيث فى دعوى خلع ضد زوجها "حامد.ص" بعد خلافات بينهم.

وقالت الزوجة فى دعواها، مأساة تعرضت لها طوال 3 سنوات زواج من صاحب إحدى شركات السياحة رجلا متعلما، ويقول عليه الجميع أنه يتمتع بحسن الخلق، ولكنه اتضح بعد الزواج أنه شخص مختلف عما يدعيه يؤمن بالدجل والشعوذة والعالم السفلى ويقضى أوقاته كلها منتظر منهم كيف يسير حياته وأذانى بأفعاله الغريبة.

وأضافت أصبحنا نعيش تحت سقف واحد وبدأت تصرفاته تثير الرعب والفزع فى قلبى وأصبحت خائفة منه بسبب سلوكه الغريب وقرأته لكتب السحر الأسود وغيابه عن منزلنا لفترات كثيرة فقد تبدل 180 درجة وأصبحت ملامحه مختلفة ويرتكب أفعالا مثيرة للغثيان ليتقرب إلى الجن، فكان أحيانا يشترى جثث من المقابر ويقوم بقراءة تعويذات غريبة عليها ويحرقها فى منزلنا وعندما واجهته، واجهنى بأبشع التصرفات وكاد أن يقتلنى وطلقنى مرتين بعد أن أمروه الجن –على حد قوله- وبعد فترة أرجعنى له غصبا ليرضوا عنه وقضيت معه أسوأ 3 سنوات وأنا متخيلة أننى سأفقد حياتى فى يوم ما على يده.

وتابعت هدية صاحبة الـ30 عاما، كان عبد للخرافات وبالرغم من ذلك ناجح فى عمله تدهورت حياتنا وعندما يئست من تغيره لجأت إلى أهله ولكنهم لم يتمكنوا من إصلاحه ورفض طلبهم بالذهاب إلى طبيب نفسى يعالجه، مما لحق به من أمراض بسبب الأفعال التى يرتكبها فكان كثيرا ما يضربنى للتقرب منهم ويقوم بإجبارى بخلع ملابسى والنزول إلى الشارع، حتى كد أن أموت من أفعاله ويمارس معى أشياء مقززه لاستحضارهم ليساعدوه فى النجاح فى عمله وعندها قمت بطلب الطلاق للمرة الثالثة رفض واعتدى على بالضرب، وهددنى بمعاقبتى بالسحر الذى يقضى وقته فى ممارسته مع الدجالين وغيرهم ممن يؤمنوا.