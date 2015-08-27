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الزعفران يعالج ضغط الدم وأمراض القلب والاكتئاب

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الزعفران يعالج ضغط الدم وأمراض القلب والاكتئاب الزعفران يعالج ضغط الدم وأمراض القلب والاكتئاب
يعرف الزعفران بأنه واحد من التوابل الأكثر فعالية فى العالم، وهو مشتق من زهور الزعفران ويستخدم ليس فقط فى صنع وطبخ الأطباق الغريبة، لكنه علاج ممتاز لمشاكل الجلد والصحة، حيث إن لديه العديد من الخصائص الأخرى التى تجعله من التوابل الرئيسية حاليًا على الصعيد العالمى.

وهناك بعض الفوائد المهمة التى لا تعرفها عن الزعفران التى قد تجعله رائدًا بين الأعشاب الأخرى، وفقًا لما ورد مؤخرًا بموقع “Health”، والتى تشمل الآتى:
>1- مضاد للاكتئاب
>المكونات الفعالة فى الزعفران تجعل جسمك مسترخيًا، لذلك يستخدم الزعفران فى التخفيف من الاكتئاب.
>2- يحسن الهضم
>يعتبر الزعفران أيضًا ممتاز جدًا لعملية الهضم، كما أنه رائع مكافحة الانتفاخ.
>3- علاج ضغط الدم وأمراض القلب
>الزعفران يمنع أمراض القلب وضغط الدم لأنه غنى بالبوتاسيوم.
>4- الزعفران يعالج مشاكل الجهاز التنفسى
>الزعفران هو أيضًا من التوابل الممتازة لتهدئة مشاكل الربو والسعال الديكى وتخفيف البلغم.

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مصر 365