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للحامل.. حللى واهتمى بوزنك واعرفى اللى عليكى تجاه الجنين

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للحامل.. حللى واهتمى بوزنك واعرفى اللى عليكى تجاه الجنين للحامل.. حللى واهتمى بوزنك واعرفى اللى عليكى تجاه الجنين
تعد فترة الحمل واحدة من أكثر الفترات الحساسة لدى السيدات، وذلك يرجع إلى شعور المرأة بالمسؤولية تجاه الجنين الذى يتكون داخل أحشائها، حيث يكون واجبا عليها منها الحفاظ على صحتها وصحته.

التحاليل اللازمة للاطمئنان على صحة السيدة أثناء الحمل


>وهناك العديد من الإرشادات التى ينصح باتباعها أثناء فترة الحمل، وذلك للحفاظ على صحة الأم والجنين، وهذا ما أكدته الدكتورة منى الجمال أستاذ عيوب التمثيل الغذائى والتغذية العلاجية، وأيضا إجراء بعض التحاليل الهامة كصورة الدم الكاملة ونسبة السكر والكولسترول والدهون الثلاثية من أهم الأشياء التى تحافظ على صحتها وصحة جنينها.

الذهاب للطبيب النساء هام لصحة المرأة الحامل


>وتتابع أستاذ التغذية العلاجية، أنه للحفاظ على صحة المرأة الحامل يجب المتابعة المستمرة عند طبيب النساء، وذلك لمعرفة وتقييم فترة الحمل على أكمل وجه، ومن ناحية مشاهدة الجنين ومعرفه صحته، وأيضا الاطمئنان على صحتك.

زيادة الوزن أثناء الحمل اعتقاد خاطئ


>وتضيف أستاذ التمثيل الغذائى د.منى، أن هناك اعتقاد خاطئ مشاع بين جميع السيدات أثناء فترة الحمل، وهى ضرورة زيادة الوزن أثناء فترة الحمل، وهذا يعد اعتقاد خاطئ، لأن الوزن يزيد من 10 إلى 12 كيلو فقط، وبعد مرور شهر على الولادة تفقد الأم هذا الوزن الزائد.

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