عبدالله بوشهري يدخل القفص الذهبي وهذا هو موعد زفافه

ليس مشهداً تمثيلياً أو صوراً من أحد أعمال الفنان عبد الله بوشهري، وإنما هو خبراً مؤكداً احتفاء بوشهري بعقد قرانه أمس على كريمة إحدى الأسر، في حفل صغير حضره أهل وأصدقاء العروسين، حيث تمت مراسم الزواج بعيداً عن أعين أهل الصحافة والإعلام إلى أن تسربت الصور مساء الثلاثاء من أصدقاء عبد الله مقرونة بالمباركات والأمنيات بحياة سعيدة.

وعلمت "سيدتي نت" أن الكاتب فهد العليوة كان شاهداً على عقد الزواج بينما يعكف الشقيقان عبد الله ومحمود بوشهري على ترتيب حفل الزفاف المقرر له يوم 3 أيلول/سبتمبر المقبل.

ونفت مصادر أن تكون شريكة بوشهري من الوسط الفني، مؤكدة أن بوشهري عاش قصة حب معها قبل زواجه منها.

يذكر أن عبدالله بوشهري أطل خلال شهر رمضان بمسلسلي "حال مناير" و"قابل للكسر".

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