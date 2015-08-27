براءة الفنانة هيا الشعيبي من الإساءة للإعلامية مي العيدان

قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء تغريم الفنانة هيا الشعيبي مبلغ 100 دينار، والقضاء مجدداً ببراءتها في الشكوى التي تقدّمت بها المذيعة مي العيدان.

وأمام محكمة الجنح المستأنفة، حضرت المحامية نيفين معرفي بصفتها وكيلة عن الفنانة هيا الشعيبي، ورافعت شفهياً دافعة بكيدية الإتهام والتراخي في تقديم البلاغ، فضلاً عن عدم وجود دليل يقيني يدين هيا الشعيبي.

واستجابت المحكمة للمحامية نيفين معرفي، وقضت بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءة هيا الشعيبي.

بدورها، ثمّنت المحامية نيفين معرفي عدالة المحكمة وإنصافها موكلتها في هذه القضية، مؤكدة عزمها رفع تعويض مدني على مي العيدان، ومطالبتها بتعويض مادي عن الأضرار المختلفة التي لحقت بموكلتها.

في حين عبّرت هيا الشعيبي عن سعادتها البالغة بحكم البراءة، شاكرة القضاء الكويتي ووصفته بالعادل.

وتعود القضية إلى أنه بعد انتقاد المذيعة مي العيدان للفنانة هيا الشعيبي في أحد برامجها التلفزيونية، قامت الأخيرة بالإساءة إليها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "الإنستغرام" بتوجيه لها عدد من العبارات المسيئة.

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