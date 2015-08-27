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أسرة أميتاب تمنعه من العمل كثيراً

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الأربعاء 26-08-2015 18:20

يبدو أنّ صحّة النجم القدير Amitabh Bachchan ليست جيدة بسبب نشاطاته الكثيرة في الآونة الأخيرة، ممّا جعل أسرته قلقة على صحته، فاجتمعت وتناقشت بهذا الموضع معلنةً التصريح الآتي:

"اضطرت اسرة Amitabh إلى إجباره على رفض الكثير من العروض التي قُدمت له بعد أن سمعت بنتائج فحوصه الطبية التي لا تبّشر بالخير كثيراً. لذلك، وبناءً عليه، قام النجم Abhishek Bachchan ابن Amitabh بسؤال والده التروّي نظراً لوضعه الصحي، لأنه يرى أنّ والده نشط جداً، ويبقى ساهراً حتى وقت متأخر من الليل، بينما يقلّ عدد ساعات نومه، ممّا يؤثر في صحته".

يذكر أن النجم Bachachan كان كثير النشاطات في الآونة الأخيرة، ممّا أثّر سلباً في صحته، خصوصاً في ما يتعلق بالترويج لعلامات تجارية كبيرة، إضافة إلى اختياره سفيراً لحملة "الحفاظ على النمور" وتشجيع السياحة البيئيّة من قِبل وزير الغابات الهندي، ماهاراشترا سودهير.

 

 

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