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بالفيديو: جدل في كازاخستان بسبب أسماء المنور

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بالفيديو: جدل في كازاخستان بسبب أسماء المنور بالفيديو: جدل في كازاخستان بسبب أسماء المنور

الخميس 27-08-2015 02:29

أثارت سرقة أغنية أسماء المنور من قبل فرقة غنائية تدعى "أنديجو" جدلاً كبيراً في الوسط الفني الكازاخستاني، وتطرقت العديد من الصحف والمواقع الالكترونية للموضوع، حيث دعا منتج الفرقة "المتهمة" في تصريح له في صحيفة "توداي" إلى عدم السخرية من المجموعة، على اعتبار حسن نيتها بحسب تصريحه، معترفاً أن أغنية أسماء المنور طرحت قبل أغنية مجموعته.

وأكد المنتج أنه وفرقته صدموا بأنباء سرقتهم لأغنية "هاكاوا" للفنانة المغربية أسماء المنور، مضيفاً في تصريحات تناقلتها صحف في كازاخستان، أنهم صرفوا الكثير من المال لشراء الأغنية، معتقدين أنها الوحيدة من نوعها في السوق الفنية.

ووفقا لصحيفة "توداي" الكازاخية، فقد أكد "غالفيري إلهونوفوي" منتج الفرقة المذكورة، أن الأمر لا يتعلق بسرقة أو سطو على ملكية فكرية.

من جهتها، كتبت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك": "بغيت غير نعرف شكون فهم هاكاوا بالروسية يشرح لينا !!! ههههه". مما يوضح أن أسماء لم تعر اهتماماً كبيراً للأمر .

بدورها، قالت صحيفة "baistars" إن فرقة "أنديغو" متهمة بالسرقة الفنية، موضحة أن الأمر يتعلق بنسخة طبق الأصل لأغنية الفنانة المغربية أسماء المنور.

ونشرت الصحيفة مقطعين للأغنيتين؛ الأغنية الأصلية لأسماء المنور والمقتبسة للفرقة الكازاخيستانية.

وتجدر الإشارة إلى أن أغنية "هاكاوا" تجاوزت 7 ملايين ونصف مشاهدة في اليوتيوب، وكانت قد أصدرت في 15 أكتوبرالماضي، بعد أن صور الكليب في مدينة الدار البيضاء.

أغنية أسماء المنور 

 

أغنية فرقة "أنديجو" الكازاخستانية  

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