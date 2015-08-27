فريد غنام لـ"سيدتي.نت: "أنا عند وعدي"

طرح الفنان فريد غنام سينغل أغنية "ديما حمدو لله"، حيث يتم الترويج له حالياً في العديد من القنوات المحلية وبعض الفضائيات والإذاعات الصوتية المحلية.

وقال فريد الذي بدا سعيداً بأغنيته الجديدة لـ"سيدتي نت"، إنه انتهى من تصوير فيديو أغنية "ديما الحمد لله" في مدينة المضيق (شمال المغرب) تحت إدارة المخرج "سيف الدين أيت موسى" وتوزيع الكندي "ستيفان لوكاسيك"، مؤكداً بأن الفيديو للأغنية كليب سيتزامن بثه عبر عدة قنوات تلفزيونية مع عطلة عيد الأضحى.

ويندرج في إطار الوفاء الذي وعد به جمهوره في الندوات الصحفية التي عقدها، حيث وعدهم بتقديم عمل الجديد، متمنياً بأن تنجح هذه الأغنية التي استغرق في تحضيرها وقتاً كافياً، حيث مزج في إيقاعاتها بين إيقاعي (الراي وتاكناويت)، وهما اللونان الغنائيان اللذان أحبهما جمهوره ورقص على إيقاعهما في كثير من المهرجانات، حسب ما وضح فريد غنام.

وحول مدى توقعه لنجاح الأغنية "ديما الحمد لله" في الشارع الغنائي، قال فريد: "إن ردة فعل الجمهور ستكون إيجابية بالتأكيد لأني حرصت على أن تكون جميع عناصر النجاح متوفرة من كلمات وألحان وفيديو كليب الأغنية".

وكان الفنان فريد غنام الذي نجح في أن يجذب قلوب ملايين المشاهدين المغاربة والعرب في النسخة الأولى لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، قد طرح أغنيتين جديدتين الأولى: "في رضاك" والثانية تحمل عنوان "يا بلادي".

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