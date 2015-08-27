وزير الأوقاف:المسرفون حملوا تجديد الخطاب الدينى على وجه إيمانى و99 تكفيريا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المسرفين فى التفكير ممن يفتقدون العلم الشرعى السليم ولا يملكون مداركه وما يحمله من إيمان من وجوه معتبرة، حملوا التجديد فى الفكر الإسلامى على وجه إيمانى واحد و99 وجها تكفيريا.

وأضاف وزير الأوقاف، فى رسالة مترجمة بـ13 لغة منها التركية، أن مجموعة من العلماء يعملون على بث روح التجديد المدروس فى إطار الحفاظ على الثوابت، بينما يرى البعض أن التجديد كفرا وارتدادا أو مروقا من الدين أو أن مجرد التفكير فى التجديد خروج على الثوابت وهدم لها حتى وإلم يكن للأمر المتجهد فيه أدنى صلة بالثوابت أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو قطعى الثبوت قطعى الدلالة فقد يبنى منهج الجمود والتكفير والتخوين والإخراج من الدين أناس لا علم لهم ولا فقه وليسو أهل أختصاص أو مجتهدين بل مسرفين فى التفكير.

من جانبها وجهت وزارة الأوقاف، رسالة التجديد من منطلق الإيمان والكفر وثوابت التجديد، الثانية عشرة، وعنوانها: "ثقافة التفكير وتكفير المثقفين"، مترجمة إلى 13 لغة هى على الترتيب "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الألمانية، الأسبانية، الصينية، الأردية، السواحيلية، الإيطالية، اليونانية، التركية، الفارسية، العبرية".

- صبرى عبادة: سأتقدم ببلاغ ضد وكيل أوقاف أسيوط لاتهامه لى بموالاة السلفيين