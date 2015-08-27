منصور هادى يبحث هاتفيًا مع ولى العهد السعودى تطورات الأوضاع باليمن

بحث الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى خلال اتصال هاتفى أجراه اليوم الأربعاء، مع ولى العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وإمكانية تقديم المساعدات العلاجية لجرحى العمليات العسكرية فى المستشفيات السعودية

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن هادى أشاد خلال الاتصال بما تقدمه السعودية من جهود إغاثية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتى استفاد منها اليمنيون فى عدد من المحافظات وكان لها دورا كبيرا فى التخفيف من وطأة الوضع الإنساني.

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