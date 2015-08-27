السعودية تقبض على المشتبه به الأول فى تفجيرات "أبراج الخبر"

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء، أن المشتبه به الرئيسى فى عملية تفجير أبراج الخبر التى كان يسكنها عسكريون أمريكيون يعملون فى قاعدة عسكرية أمريكية فى السعودية اعتقل بعد أن توارى عن أنظار قوات الأمن لنحو 20 عاما.

وأوردت صحيفة الشرق الأوسط اليومية، أن أحمد المغسل زعيم تنظيم "حزب الله الحجاز" الذى وجهت إليه محكمة أمريكية تهما تتعلق بالهجوم اعتقل فى العاصمة اللبنانية بيروت ونقل إلى الرياض.

وأسفر الهجوم عن مقتل 19 جنديا أمريكيا وجرح نحو 500 شخص، ولم يتسن الحصول على تعليق فورى على التقرير من السلطات السعودية.

وقال مصدر أمنى لبنانى إن المغسل وهو سعودى الجنسية اعتقل فى لبنان ونقل إلى السعودية قبل حوالى أسبوعين وإن السعودية تعتبره المشتبه به الأول فى القضية.

ووجهت الولايات المتحدة والسعودية اتهامات إلى إيران بالتخطيط للهجوم الذى وقع بصهريج مفخخ غير أن إيران نفت مسؤوليتها عنه.

وذكرت الصحيفة وفقا لمعلومات حصلت عليها "وأكدتها مصادر رسمية" أن رجال الأمن السعودى تلقوا معلومات مؤكدة عن وجود المغسل فى العاصمة اللبنانية بيروت وهو الرجل الذى كانت الاستخبارات السعودية تلاحقه منذ 20 عاما تقريبا باعتباره مهندس تفجير أبراج الخبر وهو أيضا مطلوب لدى مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكي.

وفى عام 2006 أمر قاض اتحادى أمريكى، إيران بدفع تعويضات قدرها 254 مليون دولار أمريكى لعائلات 17 جنديا أمريكيا قتلوا فى الهجوم.

وتضمن الحكم الذى جاء فى 209 صفحات أن الصهريج المفخخ الذى استخدم فى الهجوم تم تجهيزه فى قاعدة فى سهل البقاع اللبنانى تابعة لحزب الله والحرس الثورى الإيرانى وذكر أن الهجوم نال موافقة الزعيم الإيرانى الأعلى على خامنئي.

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