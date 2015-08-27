CNN: قطر ضمن أصغر 10 دول فى العالم تستغرق سياحتها يومًا واحدًا

رصد موقع "CNN" بالعربية، أصغر المدن الدول مساحة والتى يمكن للسائح زيارتها ورؤية معالمها السياحية في يوم واحد فقط.

وجاءت دولة قطر ضمن قائمة أصغر البلدان، لأن الجزء الأكبر من أراضيها صحراء. يتمركز زوارها في العاصمة الدوحة وأسواقها، ومتحف الفن الإسلامي، ومخيمات الصحراء على حافة الخليج. مع حفل افتتاح كأس العالم 2022 في الدوحة، ستصبح قطر بلد متصلة بالعالم. نظام مرور تحت الإنشاء سيسمح لمشجعى كرة القدم حضور مباريات كأس العالم في ملاعب مختلفة في يوم واحد، بينما يشاهدون كل أنحاء الدولة أثناء الرحلة.

جبل طارق

>هذه الصخرة المعلقة على ساحل إسبانيا الجنوبي تعد أراضى بريطانية يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة. تضاريسها هى معلمها الأهم، إذ أن معظم سياحها يقضون رحلتهم في التلفريك ليصلوا إلى قمة الصخرة ويتأملوا المشاهد الطبيعية الخلابة.

سان مارينو

>هى دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 32 ألف نسمة يعيشون في 24 ميلا مربعا في جبال أبيناين الايطالية. يرجع أصلها إلى الإمبراطورية الرومانية في عام 301، ولكن لم يتم التوقيع على دستور لها حتى عام 1600. تدعي سان مارينو أنها أقدم دولة ذات سيادة في العالم.

جزيرة مان

>هي الجزيرة الوحيدة في البحر الإيرلندي وهي تبعية بريطانية بحكم ذاتي يبلغ عدد سكانها 84 ألف نسمة. يصل زوارها عبر رحلات جوية من المملكة المتحدة أو عبارة سريعة من ليفربول، ويقضون يومهم بزيارة موقع قلعة بيل الإسكندنافي التاريخى، وتناول الأسقلوب البحري، وشراء الطوابع البريدية الخاصة.

موناكو

>هذه البلد التي تبلغ مساحتها أقل من ميل مربع واحد ، حصلت على استقلالها في جنوب فرنسا منذ القرن ال15. متوسط عدد السكان 37 ألف نسمة، ولكن هذا العدد يصل إلى سبعة أضعافه خلال سباقات الفورمولا. سكانها يتحدثون الفرنسية والإيطالية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة موناكو "موناغيسك". بالإضافة إلى ميناء مذهل مليء باليخوت، والكازينوهات الفاخرة التي عرضت في أفلام جيمس بوند، موناكو هي موطن لمتحف علوم المحيطات الشهير.

ليختنشتاين

>تقع بين سويسرا والنمسا تقع هذه الملكية الدستورية التى يبلغ عدد سكانها 37 ألف نسمة، وتحكمها عائلة مالكة تعيش فى قلعة على جبل يطل على العاصمة.

فوكلاند

>هذه الجزر الواقعة قبالة أمريكا الجنوبية هى موطن للطيور النادرة، والحيتان والفقمات والأغنام، والعديد من أنواع البطاريق. البطاريق لوحدها تفوق عدد سكانها الثلاث آلاف، الذين يعيش معظمهم في العاصمة ستانلي. لا توجد فيها أي أجهزة صراف آلية، فيها القليل من الحانات، ومطارها يستقبل رحلات جوية من تشيلي والمملكة المتحدة فقط.

مدينة الفاتيكان

>مدينة الفاتيكان هى مقر البابا وحوالي 800 شخص، مساحتها 110 دنم فقط، ما يجعلها أصغر دولة مستقلة معترف بها في العالم. يأتي زوارها لرؤية كنيسة سيستين في متاحف الفاتيكان، وجولة فى الحدائق، ولتسلق أعلى قبة كنيسة صممها مايكل أنجلو.

أندورا

>على بعد ثلاث ساعات من برشلونة، تقع في جبال البيرينيه بين إسبانيا وفرنسا ، يبلغ عدد سكانها 76 ألف شخص، قممها المغطاة بالثلوج والمليئة بأزهار الكرز والمنتجعات الرفاهية تقارن في كثير من الأحيان ببلدات جبال الألب السويسرية الصغيرة. أندورا تحافظ غالبا على تقاليدها الإسبانية، واللغة الرسمية هي الكتالونية.

ماكاو

>شبه الجزيرة الصغيرة بالقرب من الصين كانت مستعمرة برتغالية، جعلت لنفسها اسما في السنوات الأخيرة كأكبر مركز للقمار فى العالم. ولكن بالرغم من أنها تشتهر بكازينوهاتها، إلا أن منظمة اليونيسكو وضعت وسط المدينة التاريخي على قائمة مواقع التراث العالمى.