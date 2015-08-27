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قوات التحالف الدولى تشن 20 ضربة جوية ضد "داعش" فى العراق وسوريا

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قوات التحالف الدولى تشن 20 ضربة جوية ضد "داعش" فى العراق وسوريا قوات التحالف الدولى تشن 20 ضربة جوية ضد "داعش" فى العراق وسوريا
شن التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 20 غارة جوية ضد تنظيم "داعش "الإرهابى المسلح فى كل من العراق وسوريا خلال الأربع العرين ساعة الماضية .

وجاء فى بيان عسكرى بثته قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم "الأربعاء " أن الولايات المتحدة وشركاءها فى التحالف نفذوا 20 غارة جوية ضد مسلحى تنظيم "داعش" ، موضحا أن 18 غارة استهدفت التنظيم فى العراق واثنتين فى سوريا.

وأوضح البيان أن الغارات ضد التنظيم فى العراق، شاركت فيها طائرات مقاتلة مختلفة، وتركزت على معاقل وتجمعات "داعش" بالقرب من منطقة "طوز " بمحافظة صلاح الدين، وفى سوريا نفذت غارتين جويتين باستخدام طائرات بدون طيار.
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