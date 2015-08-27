الملكة رانيا تدعو المعتدلين إلى بذل المزيد لمواجهة فكر داعش

دعت رانيا العبدلله عقيلة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، المسلمين المعتدلين إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة تنظيم داعش الإرهابى، والمراهنة على الشباب لتجنب سقوط المنطقة بأيدى من وصفتهم بالمتطرفين.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى مساء الأربعاء، عن الملكة رانيا خلال كلمة ألقتها فى تجمع رجال الأعمال الفرنسيين فى بلدة جوان جوزا الفرنسية قولها إن "تنظيم داعش يواصل نشر ايديولوجيا شيطانية، والمسلمون المعتدلون لا يقومون بما هو كاف للانتصار فى المعركة الأيديولوجية التى هى فى قلب هذا الصراع".

وأشارت ملكة الأردن فى اللقاء الذى يركز هذا العام على الشباب إلى أن الشرق الأوسط بحاجة أكثر إلى توثيق الروابط وخاصة لدى الشباب اللاجئين.