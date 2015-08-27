العثور على جثة شاب مشنوقة ومعلقة على فرع شجرة بالوادى الجديد

تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد ومباحث مركز شرطة الفرافرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، مشنوقة ومعلقة فى فرع شجرة بإحدى مزارع قرية أبو الهول التابعة لمركز الفرافرة بالوادى الجديد.

وبمعاينة الجثة مبدئيًا تبين ارتداء الشاب لكل ملابسه ووجود ساعته فى يده وعدم وجود أيه مظاهر لمحاولة السرقة، فتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتباشر تحقيقاتها لكشف غموض وملابسات الحادث .

وكان قد ورد إخطار للواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بالعثور على جثة شاب معلقة بحبل فى إحدى الأشجار وقد لفظ أنفاسه شنقًا، ويدعى بيشوى كمال لمعى، 25 سنة، من أهالى قرية أبو الهول، وعلى الفور انتقل الرائد عمرو حشاد مفتش مباحث الفرافرة، وفريق البحث إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفرافرة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.