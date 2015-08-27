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القبض على إخوانى متهم فى قضايا عنف قبل هروبه للسعودية بميناء سفاجا

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القبض على إخوانى متهم فى قضايا عنف قبل هروبه للسعودية بميناء سفاجا القبض على إخوانى متهم فى قضايا عنف قبل هروبه للسعودية بميناء سفاجا
تمكن ضباط الأمن الوطنى بميناء سفاجا البحرى بالاشتراك مع أمن ميناء سفاجا البحرى، بإلقاء القبض على قيادى إخوانى متهم فى عدة قضايا أحداث عنف بمحافظة الفيوم، وذلك قبل هروبه إلى على متن إحدى العبارات بميناء سفاجا البحرى.

واشتبه ضباط جهاز الأمن الوطنى وسلطات أمن ميناء سفاجا البحرى، فى أحد الركاب أثناء وصوله إلى الميناء فى طريقه إلى السعودية على متن إحدى العبارات، وتم القبض على المشتبه به وبالكشف تبين أنه أحد العناصر الخطرة التى تنمى لتنظيم الإخوان بمحافظة الفيوم.

وكذلك مطلوب ضبطه وإحضاره، وتم الغاء سفر الراكب، والتحفظ عليه بقسم شرطة سفاجا إنهاء إجراءات ترحيله إلى محافظة الفيوم.
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مصر 365

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