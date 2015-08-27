حملة مرورية تسفر عن ضبط (231) مخالفة متنوعة بأسوان

شنت اليوم مديرية أمن أسوان بالاشتراك مع إدارة مرور أسوان حملة مرورية بنطاق المحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير (231) مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط سيارات بدون رخص ومخالفات انتهاء رخص قيادة ومخالفات تصالح فوري وانتظار خاطئ وتجاوز السرعة المقررة، وتحرير مخالفات خطوط السير وضبط دراجات بخارية بدون رخص تسيير ودراجات بخارية بدون لوحات.
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير (231) مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط سيارات بدون رخص ومخالفات انتهاء رخص قيادة ومخالفات تصالح فوري وانتظار خاطئ وتجاوز السرعة المقررة، وتحرير مخالفات خطوط السير وضبط دراجات بخارية بدون رخص تسيير ودراجات بخارية بدون لوحات.
>وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.