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اليوم.. استئناف دعوى توفيق عكاشة لوقف قرار إنشاء غرفة لصناعة الإعلام

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اليوم.. استئناف دعوى توفيق عكاشة لوقف قرار إنشاء غرفة لصناعة الإعلام اليوم.. استئناف دعوى توفيق عكاشة لوقف قرار إنشاء غرفة لصناعة الإعلام
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من رئيس قناة الفراعين توفيق عكاشة، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع باتحاد الصناعات لصدوره بناء على معلومات مغلوطة ولأشخاص أصحاب مأرب ضارة بالإعلام المرئى والمسموع.

وذكرت الدعوى أن الغرفة تسلب اختصاصات الدولة الممثلة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أن القرار صدر ممن لا يملك حق إصداره طبقًا للدستور.

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مصر 365