أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التحقيق مع صاحب مصنع حلويات لاستخدامه خامات فاسدة بالعجوزة

Google+ Print
التحقيق مع صاحب مصنع حلويات لاستخدامه خامات فاسدة بالعجوزة التحقيق مع صاحب مصنع حلويات لاستخدامه خامات فاسدة بالعجوزة
تباشر النيابة العامة التحقيق مع مالك مصنع لإنتاج وتصنيع الحلويات لإدارته بدون ترخيص واستخدام مواد غير صالحة للاستخدام الآدمى.

كانت معلومات وردت أكدتها تحريات ضباط شرطة بقيام مالك مصنع لإنتاج وتصنيع الحلويات بالعجوزة بدون ترخيص، وأنه يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بالإضافة إلى وضع عناوين وهمية على العبوات لتضليل الجهات الرقابية وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة مستخدما الغش، كما حقق أرباحاً طائلة غير مشروعة، وتم ضبط 1.290 طن ملبن و1.700 طن خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد