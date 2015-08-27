الحماية المدنية تُسيطر على حريق فى مخزن لتجميع الخردة ببنى سويف

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بنى سويف، منذ قليل، من إخماد حريق شب فى مخزن لتجميع الخردة والحديد وبعض إطارات وأجزاء للسيارات بمدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

وكانت إدارة الحماية المدنية ببنى سويف، تلقت بلاغًا من أهالى مدينة سمسطا يفيد باندلاع نيران هائلة فى مخزن لتجميع الخردة والحديد وبعض إطارات وأجزاء للسيارات بمدينة سمسطا، وعلى الفور انتقل العقيد وائل ذكى مدير الحماية المدنية على رأس ثلاث سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.