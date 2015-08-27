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القبض على تجار مخدارت وبحوزته 200 جرام حشيش بمنطقة حى النور بشرم الشيخ

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القبض على تجار مخدارت وبحوزته 200 جرام حشيش بمنطقة حى النور بشرم الشيخ القبض على تجار مخدارت وبحوزته 200 جرام حشيش بمنطقة حى النور بشرم الشيخ
تمكن قسم مباحث شرم الشيخ صباح اليوم، من القبض على تاجر مخدرات بمنطقة حى النور بشرم الشيخ، وبحوزته 200 جرام حشيش.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ، بنشاط المتهم المذكور، بعدما وردت معلومات الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ، بقيام المدعو: ع.س.ع. مواليد 16/1/1968 ومقيم وادى فيران - أبورديس جنوب سيناء والسابق اتهامه فى عدد (3) قضايا اتجار مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، ويتخذ من منطقة حى النور دائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض تلك المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، فقد وجه سيادته لتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنه.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن النقيب مصطفى جمال معاون مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ من ضبطه بمنطق حى النور - دائرة القسم، وبحوزته قطعة كبيرة الحجم وعدد "15" قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى قدره (385) جنيهًا وهاتف محمول.

تم عمل محضر وإحالة إلى النيابة العامة التولى التحقيق.

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