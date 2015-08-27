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النيابة تأمر بدفن عامل لقى مصرعه صعقاً بالكهرباء داخل مصنع طوب بالصف

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النيابة تأمر بدفن عامل لقى مصرعه صعقاً بالكهرباء داخل مصنع طوب بالصف النيابة تأمر بدفن عامل لقى مصرعه صعقاً بالكهرباء داخل مصنع طوب بالصف
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بدفن جثة "م.ح" 18 سنة عامل بمصنع طوب، وذلك بعدما لقى مصرعه صعقاً بالكهرباء داخل المصنع الذى يعمل بها بدائرة مركز الصف بجنوب الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف بلاغاً من مستشفى الصف، بوصول "م.ح" 18 سنة عامل بمصانع الطوب ومقيم بمركز الصف، جثة هامدة إثر صعق كهربائى، وبتوقيع الكشف الطبى وتبين أن سبب الوفاة الصعق الكهربائى ولا توجد شبهة جنائية.

وبانتقال المقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث وبسؤال صاحب المصنع والعاملين، أكدوا أنه أثناء قيام المتوفى برفع الطوب لامس أحد الأسلاك الكهربائية، فصعقه التيار الكهربائى، مما أدى لوفاته فى الحال.

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مصر 365